Forum Alternance / Speed Coaching « Construire son Alternance Durable en GCCD » 3 r Clos Courtel, 35700 Rennes Rennes, jeudi 15 février 2024.

Un évènement entièrement consacré à la rencontre d’entreprises prêtes à recruter des alternants pour l’année 2024/2025 pour les étudiants de Génie Civil et Construction Durable (GCCD). Jeudi 15 février, 14h00 1

Du 2024-02-15 14:00 au 2024-02-15 17:00.

“Construire son alternance en GCCD” est une journée en format de speed coaching mise en place pour aider les élèves à trouver un stage et/ ou une alternance pour l’année 2024-2025 !

Etudiant.es, enseignant.es et les équipes Pôle Relations Entreprises et SFCA sont heureux.ses de vous compter au sein des participant.e.s et espèrent que cette journée vous aidera à trouver votre collaborateur de demain.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqgJiMAXN6J2dpgKvVchm0T8uSknpT_g19lmCFQkiu6KejIg/viewform?usp=pp_url

