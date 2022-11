CHLOE 1988 LIVE CLUB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Chloé Thévenin, plus connue sous le pseudo Chloé, est une compositrice et DJ de musique électronique. Son style, entre minimal et electro sale, reflète son eclectisme, faisant d’elle une des dj’s les plus reconnues en France. https://www.facebook.com/listentochloe

MINUIT – 6H 1988 LIVE CLUB 27 place du Colombier, 35000 Rennes

