Captaine Roshi & Skinny Sixbool en Concert à Rennes le 15 Février 1988 Live Club, 15 février 2020 20:00, Rennes. Samedi 15 février 2020, 20h00 Sur place 13€ / 15€ / 16€ https://urlz.fr/bBhR La Maison Blanch. invite Captaine Roshi et Skinny Sixbool, en concert à Rennes le Samedi 15 Février au 1988 Live Club ! La Maison Blanch. invite Captaine Roshi et Skinny Sixbool, en concert à Rennes le Samedi 15 Février au 1988 Live Club ! ? Captaine Roshi (Paris) https://captaineroshi.lnk.to/Attaque ? Skinny sixbool (Grigny) http://smarturl.it/CLZ ? DJ SET Sely (Rennes) + Guests : Dawg Sinatra / Douggy / RETA / Tommy Isaac Artwork : @tomslasauce ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Billetterie https://urlz.fr/bBhR ? 13€ / 15€ / 16€ ⏱ 20h – 23h ? 1988 Live Club – 27 Place du Colombier – RENNES Ⓜ️ Charles de Gaulle ◇ Pièce d’identité originale obligatoire ◇ Entrée autorisée aux moins de 18 ans ◇ Moins de 16 ans accompagné d’un parent. ◇ CB acceptée ◇ Billetterie en prévente et sur place dans la limite disponible 1988 Live Club 27 Place du Colombier, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 15 février 2020 – 20h00 à 23h00

