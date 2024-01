16/02/24 – BORN TO RAVE – 1988 LIVE CLUB – RENNES – 2 SCÈNES – HARD MUSIC 1988 Live Club Rennes, 16 février 2024, Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-17 00:30

Fin : 2024-02-17 05:00

https://bit.ly/BTR24-Rennes-Tickets

BORN TO RAVE revient enflammer le dancefloor du 1988 Live Club le vendredi 16 février à Rennes !

La légendaire soirée Born To Rave revient en force le vendredi 16 février 2024 au 1988 Live Club pour une nuit de fête dans les méandres de la Hard Music ! Une véritable invitation au voyage entre Hardcore et Frenchcore en passant par la Tribecore et la Hardtek pour une expérience explosive ! Ready to party Hard ?

▸ Planet : BORN TO RAVE : Radium, Nout Heretik, Psiko, Trypod

▸ Club : RADIATION SOUND SYSTEM : Mataro, Magnetik, Shokker, Atomik

INFOS PRATIQUES

A partir de 00h30

1988 LIVE CLUB

27 Place du Colombier

35000 Rennes

BILLETTERIE

TARIFS : 10 €

Billetterie : https://bit.ly/BTR24-Rennes-Tickets

FACEBOOK

Plus d’infos sur l’event Facebook : https://bit.ly/BTR24-Rennes

