MEET YOUR STARTUP 18 Quai, 16 octobre 2019 18:30, Rennes. Mercredi 16 octobre 2019, 18h30 Sur place Inscription obligatoire https://meetyourstartup.fr/rennes/ Meet Your Startup est l’événement clé de la rencontre entre startups et associés, ouvert à tous et entièrement gratuit. QUAND STARTUPS & ASSOCIÉS SE RENCONTRENT Meet Your Startup est le premier réseau d’événements nationaux sous forme de speed networking permettant aux startups à la recherche d’associés de renforcer leurs équipes et à des personnes motivées de rejoindre des projets en tant qu’associé.e.s. Créé et impulsé par le premier réseau national d’incubateurs de startups numériques 1Kubator et organisé en partenariat avec des acteurs locaux, Meet Your Startup est l’événement clé de la rencontre entre startups et associés, ouvert à tous et entièrement gratuit. Informations et inscriptions obligatoires juste ici : https://meetyourstartup.fr/rennes/ 18 Quai 18 Quai Duguay Trouin, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 16 octobre 2019 – 18h30 à 21h00

