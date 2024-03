Rengaine centre paris anim ken saro Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h30 à 22h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Un spectacle proposée par le centre paris anim Ken Saro Wiwa le 28 mars.

Le jeudi 28 mars à 19h30 : Rengaine (Rachid Djaïdani)

Synopsis :

Paris et sa banlieue, de nos jours. Dorcy, un jeune chrétien, veut épouser Sabrina, qui est maghrébine. Cependant, leur union se heurte au poids des traditions et au racisme qui fait rage entre leurs deux communautés. Si Dorcy, dont la carrière de comédien peine à décoller – il est systématiquement coupé au montage -, se sent prêt à affronter tous les obstacles, Sabrina, de son côté, redoute la réaction de ses 4 frères.

Gratuit

Durée: 1h15

>> Réservation à l’accueil du Centre

centre paris anim ken saro 63 rue de buzenval 75020

Contact :

centre ken saro wiwa