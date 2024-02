RENFORCER SON IMMUNITE Cardeilhac, vendredi 23 février 2024.

Selon les principes de l’énergétique traditionnelle chinoise

Venez découvrir les principes de la médecein chinoise dans la prise en charge du bien-être global et comment renforcer son immunité à travers le mouvement, sous forme d’exercices simples. Et également avec des conseils en diététique et en phytothérapie

Animée par Aurélie Oléa

Inscription obligatoire, places limitées

Durée 2h

En présentiel ou en visio (le lien vous sera communiqué après l’inscription)

Organisé par l’association Follement Sage, Délicieusement sauvage25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

KATIA BAUR

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

