Depuis quelques années, le secteur des Services à la Personne doit faire face à une hausse constante des besoins directement liée à l’environnement social et culturel des familles (personnes seules, retraités actifs, familles monoparentales, etc.), l’évolution démographiques de la population française et les nouveaux enjeux de santé publique comme l’émergence de nouvelles pathologies et la digitalisation des métiers de la branche. Les métiers doivent donc se renouveler et intégrer de nouvelles compétences. Il est donc nécessaire d’anticiper les besoins en compétences nouvelles et de sécuriser les parcours professionnels. Dans ce contexte, force est de constater que la formation professionnelle constitue un véritable levier de performance des entreprises des Services à la Personne. Pour répondre à cet enjeu de professionnalisation des salariés de ce secteur, l’OPCO EP propose une offre de formations collectives à destination de ses entreprises adhérentes. Vous êtes salarié d’une entreprise de service à la personne, adhérente d’OPCO EP, en région PACA ? Vous êtes concerné et pouvez donc demander votre inscription à cette formation. L’objectif de la présente action est de faire de la formation un espace réflexif pour ainsi permettre aux salariés des entreprises des services à la personne d’analyser leurs pratiques d’encadrement. Formation à distance France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-06T09:00:00 2021-04-06T17:00:00;2021-04-07T09:00:00 2021-04-07T17:00:00

Détails Autres Lieu Formation à distance Adresse France