**Renforcer sa posture professionnelle face à la parole intolérante et violente** ——————————————————————————— ### **28, 29 mars et 4 avril 2022 de 9h30 à 16h30, dans le 13e** **« Je n’ai pas su quoi répondre… »** Combien de fois entendons-nous ce commentaire de professionnel.le.s de divers milieux, confié entre sentiment d’impuissance et de culpabilité ? Pas su répondre à la réflexion d’un élève ou d’un.e bénéficiaire de services publics qui, se permettant un dérapage verbal outrancier, suscite une telle sidération qu’elle laisse sans voix, au sens propre du terme. Ou encore « De toute façon, on ne se comprend pas, je préfère ne pas lui adresser la parole. » Conçue à partir de la réalité du terrain et à la demande des bénéficiaires, cette formation de 3 jours permet une pause dans un quotidien souvent très stressé et une prise de recul sur sa propre pratique. Elle vise explicitement à ré-outiller ces professionnel.les face aux situations conflictuelles, et aux dérives langagières, afin de mieux se préserver dans le cadre de leur pratique et, par impact, mieux servir leur mission de service public. En effet, il arrive de façon presque quotidienne désormais que ces agent.es de service public deviennent réceptacles d’une agressivité verbale, voire physique, de la part de certains publics de plus en plus précarisés économiquement, et donc de plus en plus fragiles psychologiquement. **Objectifs** – Outiller les professionnel.le.s et bénévoles confronté.e.s à un public à mieux se préserver et ainsi, mieux travailler – Renforcer leur posture professionnelle et leur confiance à se sentir capable de mieux gérer ces situations plutôt que de les subir – Les accompagner pour développer un dialogue autour des valeurs de la République sous une approche apaisée **Un accompagnement sur mesure** Inspiré par l’éducation populaire, nous adoptons nos modules aux spécificités et au contexte de chacun de nos partenaires et territoires. Nous envoyons ainsi un questionnaire avant chaque formation aux participant.e.s pour faire un état des lieux des situations vécues pour ainsi adapter notre accompagnement à leurs problématiques. Les formateur.rice.s de Citoyenneté Possible sont expert.e.s de la lutte contre les racismes, antisémitisme. Ils/elles maîtrisent à la fois le cadre législatif et les bonnes pratiques du quotidien professionnel, permettant d’identifier à partir de situations apportées par le groupe, les points de blocages pour qu’ensemble, cherchons des alternatives. **Prérequis** Aucun **Participant.e.s** A destination des professionnel.le.s parisien.ne.s notamment ceux du 13e arrondissement. En groupe de 10 à 12 participant.e.s, nous mixons les corporations d’un même territoire, sans distinctions de liens hiérarchiques, pour renforcer une posture commune des professionnele.le.s de mission publique : éducateur.rice, policier.re.s, bibliothécaires, animateur.rice.s, AED, professeur.re.s, agent.e d’accueil… **Déroulée** Sur 3 jours (21h) – 2 jours de suite puis un jour une semaine à 10 jours après. **J-1 :** Déconstruire ses préjugés et réinterroger sa pratique pour mieux la conforter Théâtre forum: mises en situation à partir d’exemples de terrain **J-2 :** Clarifier les notions de racisme, antisémitisme et discriminations dans notre contexte socio-historique. Contenus théoriques et exercices ludiques **J-3 :** Décrypter les rumeurs complotistes sur les réseaux sociaux / Rompre avec la banalisation du racisme et de l’antisémitisme et des discriminations « ordinaires » et susciter l’empathie chez l’autre **Pour vous inscrire :** [**[contact@citoyennetepossible.com](mailto:contact@citoyennetepossible.com)**](mailto:contact@citoyennetepossible.com) **ou au 06 69 68 19 57** _Cette formation est financée par : la DILCRAH, la Mairie de Paris et la CGET 75._

Gratuit

