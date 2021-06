Bègles Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles, Gironde RENFORCEMENT MUSCULAIRE Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du lundi 5 juillet au lundi 30 août à Esplanade des Terres Neuves, Bègles

Le renforcement des muscles peut être réalisé lors d’activités physiques de la vie quotidienne ou en faisant des exercices qui font travailler des groupes musculaires spécifiques, par exemple, les abdominaux, les muscles des bras, des jambes et du dos. Le renforcement des muscles permet d’entretenir votre force, de maintenir et d’assurer la précision de vos mouvements. Il permet également de prévenir les chutes et de conserver une plus grande autonomie en vieillissant.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Vous vous sentez moins tonique, moins résistant(e) ou moins en forme, tout simplement ? Alors le renforcement musculaire, accessible à tous, est peut-être fait pour vous ! Esplanade des Terres Neuves,Bègles 17, Rue Robert Schuman, Bègles, France Bègles Terres Neuves Gironde

2021-07-05T16:30:00 2021-07-05T17:30:00;2021-07-12T16:30:00 2021-07-12T17:30:00;2021-07-19T16:30:00 2021-07-19T17:30:00;2021-07-26T16:30:00 2021-07-26T17:30:00;2021-08-02T16:30:00 2021-08-02T17:30:00;2021-08-09T16:30:00 2021-08-09T17:30:00;2021-08-16T16:30:00 2021-08-16T17:30:00;2021-08-23T16:30:00 2021-08-23T17:30:00;2021-08-30T16:30:00 2021-08-30T17:30:00

