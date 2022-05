René Seyssaud (1867-1952), d’une lumière à l’autre Musée des beaux-arts, 14 mai 2022 20:00, Vannes.

Nuit des musées René Seyssaud (1867-1952), d’une lumière à l’autre Musée des beaux-arts Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

De la Provence à la Bretagne, venez découvrir les paysages de René Seyssaud, peintre de plein air, invité à peindre les côtes finistériennes en 1910.

Paysagiste de renom, René Seyssaud est principalement rattaché à la Provence, sa région de cœur et de vie. Remarqué dès 1900 par la critique parisienne pour son usage particulier et intense de la couleur, il peint d’après nature tout au long de sa carrière, les lieux qu’il habite et qu’il découvre. L’exposition retrace ce parcours singulier et présente pour la première fois, le voyage de René Seyssaud, invité en 1910 à se rendre en Bretagne. Douze huiles sur toile sont les témoins précieux d’une résidence passée à Plougasnou, dans le Finistère Nord.

La sensibilité du peintre s’y affirme d’une manière complètement différente : sa palette s’adapte aux variations de l’atmosphère si particulières de la Bretagne.

A l’écart de toutes les écoles, loin de l’impressionnisme qu’il rejette, l’approche de l’œuvre de René Seyssaud révèle un artiste fidèle à la figuration, farouchement indépendant dans sa recherche picturale.

Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre.

Free entry Saturday 14 May, 20:00

The museum of the Fine Arts of Vannes(gates,cracks) is installed(settled) in an old(former) medieval hall(market) of the XIIIth century called Rabble (crowd in Breton). He(It) gave itself as mission, many years, to sensitise the public in the art of the 20th century, and in particular in the abstraction of postwar years.

Paisajista de renombre, René Seyssaud está principalmente vinculado a la Provenza, su región de corazón y de vida. Observado desde 1900 por la crítica parisina por su uso particular e intenso del color, pintó al natural a lo largo de su carrera, los lugares que habita y que descubre. La exposición recorre este singular recorrido y presenta por primera vez el viaje de René Seyssaud, invitado en 1910 a viajar a Bretaña. Doce óleos sobre lienzo son los testigos preciosos de una residencia pasada en Plougasnou, en el Finisterre Norte. La sensibilidad del pintor se afirma de una manera completamente diferente: su paleta se adapta a las variaciones de la atmósfera tan particulares de Bretaña. Lejos de todas las escuelas, lejos del impresionismo que rechaza, el enfoque de la obra de René Seyssaud revela un artista fiel a la figuración, ferozmente independiente en su búsqueda pictórica.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne 56000 Vannes Bretagne