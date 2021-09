René Lacaille + Façon JuTu Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 17 septembre 2021, La Ciotat.

René Lacaille Quartet (à 22h) Vibrations Séga et Maloya Attention, la Renyon lela ! Dans l’histoire des musiques de l’Océan indien, René Lacaille est un monument. Acteur de la transition entre sonorités rurales et musiques urbaines au début des années 70, issu d’une famille d’agriculteurs et segatiers, formé à l’école exigeante des « bals poussière », il fut un acteur essentiel du renouveau esthétique du cru (sur les registres sega-jazz, maloya électrique, pop). Sollicité par de grands musiciens, salué par l’Académie Charles Cros ou le Prix Gus Viseur, ce poly-instrumentiste doublé d’un conteur formidable a depuis partagé les facettes de sa créolité dans le monde entier. René Lacaille • accordéon, tambour Marco Lacaille • basse, kayanm, pandeiro, caisse claire, chant Aldo Guinart • sax ténor, flûte Pascal Futol • roulèr, kayanm, bongo, doum-­doum + Façon JuTu. (1ère partie à 21h) Rhythm and blues à la façon d’ici Une production Convergences Façon JuTu c’est d’abord une rencontre … A ma gauche, Tubar, multi-instrumentiste chantant aux allures de cow-boy solitaire, sillonnant le vaste monde depuis une trentaine d’année avec ses comparses de Ceux Qui Marchent Debout. De l’autre côté du ring, Julian, batteur éclectique à la curiosité insatiable, qui met ses tambours au service des élans musicaux qui lui tiennent à cœur, du free-jazz à Moussu T e lei Jovents. C’est du carambolage entre ces deux énergumènes qu’est né le son qui trace -c’est à dire le «groove» – à la Façon JuTu. Une musique insoumise qui prend sa source partout où ça lui chante; des rives boueuses du blues aux ravines du maloya, en passant par les rues où coule le meilleur funk.De ce lit bouillonnant jaillit la poésie sauvage de Tubar, un appel à danser le monde, le récit d’un voyageur au cœur tendre, capable d’électriser les foules en un regard. Bref! Façon JuTu c’est une invitation qui ne se refuse pas. Car comme ils le chantent si bien: «Sois pas timide et vas-y danse Madame!» La nuit sera longue… Le pass sanitaire sera demandé pour accéder au devant de la scène et à la buvette du Club, la consommation se fera à table. Le port du masque sera obligatoire. Concert debout! RDV dès 20h sur la place Evariste Gras, devant la caravane-scène.

