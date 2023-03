René la Bielle Léotoing Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Léotoing Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Léotoing

René la Bielle, 12 mars 2023, Léotoing Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Léotoing. René la Bielle Salle polyvalente Léotoing Haute-Loire

2023-03-12 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-12 Léotoing

Haute-Loire Léotoing EUR 8 8 René La Bielle écrit et mis en scène par Jean Loup Roqueplan, interprété par Hervé Marcillat +33 6 62 65 24 21 https://alauda.fr/ Léotoing

dernière mise à jour : 2023-03-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Léotoing Autres Lieu Léotoing Adresse Salle polyvalente Léotoing Haute-Loire Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Ville Léotoing Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Léotoing Departement Haute-Loire Lieu Ville Léotoing

Léotoing Léotoing Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Léotoing Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leotoing office de tourisme brioude sud-auvergne leotoing/

René la Bielle 2023-03-12 was last modified: by René la Bielle Léotoing 12 mars 2023 Haute-Loire Léotoing Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Salle polyvalente Léotoing Haute-Loire

Léotoing Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Léotoing Haute-Loire