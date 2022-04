René Groebli, Perspectives Galerie Esther Woerdehoff, 7 avril 2022, Paris.

Du jeudi 24 février 2022 au samedi 23 avril 2022

L’exposition Perspectives revient sur les chefs d’œuvres des séries majeures de l’artiste. Elle présente un ensemble de plus de cinquante tirages platine-palladium et de tirage argentique d’époques.

René Groebli, né en 1927 à Zurich, fait partie d’une génération de photographes suisses qui a, après la deuxième guerre mondiale, marqué l’histoire de la photographie du XXe siècle. Élève de Hans Finsler dans la fameuse classe de photographie à l’école d’art de Zurich – qui fut également fréquentée par Robert Franck, Werner Bischof et René Burri – il s’affranchissait des recherches apportées par la nouvelle objectivité des années 1920.

Le jeune auteur se fait remarquer en créant des images accordant autant d’importante à l’émotion qu’à l’information. Photographe dissident face aux classifications professionnelles, René Groebli laisse le photo-reportage à l’âge de 26 ans et se démarque par une écriture personnelle en perpétuel mouvement.

Le photographe se fait remarquer dès 1949, avec la série “La Magie du Rail“, une aventure ferroviaire en noir et blanc. Placé dans la locomotive, il enregistre avec une poésie magistrale l’odyssée mécanique de la machine à vapeur ; ce qu’il créé à l’âge de 24 ans est un récit cinématographique qui impose le rythme d’une autre époque, le mouvement prend du temps, le paysage défile au rythme des traverses et des tunnels de pierre qui jalonnent le parcours du train. Dans ces images, le sifflement et le bruit, on sent la vapeur, la fumée, la chaleur, toute l’âme des voyages en train.

Ce regard juste et poétique, René Groebli l’exalte, en 1953, dans “L’Œil de l’Amour”. Par ses photographies, il traduit ses sentiments sensuels et amoureux de jeune marié pendant la lune de miel avec sa femme Rita. C’est probablement une des plus belles déclarations d’amour dans l’histoire de la photographie, crée presque vingt ans avant “Sentimental Journey” de Nobuyoshi Araki. Cette très belle série est également à découvrir dans l’exposition “Love Songs“ à la MEP à partir du 30 mars 2022.

Dès les années 1960, René Groebli est l’un avant-gardiste de l’utilisation de la couleur et du dye-transfer. Que ce soit dans des travaux de commandes pour l’industrie ou des travaux personnels, ses expérimentations autour du développement de l’image en couleur sont impressionnantes. René Groebli est un pionnier dans la créativité et de technicité. Il a une réputation internationale dans la création d’une nouvelle photographie de publicité.

Jusque dans les années 1980, il a continué à développer ce regard unique qui est d’une modernité radicale.

