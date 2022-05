RENÉ GOSSE : UN UNIVERSITAIRE DANS LA RÉSISTANCE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Clermont-l’Hérault Hérault Une rencontre autour du livre “René Gosse : un universitaire dans la Résistance”. Conférence et séance de dédicace par les auteurs, Françoise Couderc, Christine Loubet, Marcelle Campana-Pech et Louis Pinchard. Public ado / adulte

