Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

Le Port de Solférino accueille “Les pyramides imaginaires” de René Burri, une exposition imaginée par les commissaires Clotilde Blanc Burri et Aurélia Marcadier. Tout commença en Égypte, 2800 ans avant J.C., le maître d’ouvrage fut le pharaon Djoser. Pour moi, tout commença probablement au début des années 1960, quand j’approchai la pyramide étagée de Saqqarah sur le dos d’un âne bercé doucement au rythme des pas de l’animal. Ce fut après la Guerre des Six Jours et le tourisme de désert reprenait son activité. Depuis cette époque-là, j’explore les pyramides. Les vraies, les « fausses » et mêmes les pyramides imaginaires. Partout et à chaque instant. Les barrages anti-char près du Rhin, les collines de sel en Oman, les voitures Trabant fixées par le béton à Berlin de l’Ouest, les pastèques en Argentine, les filles en Floride. Même des amis du président Mitterrand le prièrent d’abandonner le projet de pyramide par l’architecte Pei. L’artiste, comparable à Don Quichotte, l’un luttant contre des moulins à vent, l’autre luttant contre le temps. Dans sa pyramide, la pendule balance sans arrêt d’une extrémité à une autre. Éternellement. René Burri, Le temps des pyramides Une édition Les pyramides imaginaires de René Burri est paru aux éditions Textuel en 2018. Avec l’aimable autorisation de la Ville de Paris. Expositions -> Photographie Port de Solférino Port de Solférino Paris 75007

© René Burri / Magnum Photos Canada, Montréal, Expo 67, Canadian Pulp and Paper Pavilion

