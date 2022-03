Rendu Smaju In Situ Lab Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Illkirch-Graffenstaden

Rendu Smaju In Situ Lab, 1 avril 2022, Illkirch-Graffenstaden. Rendu Smaju

In Situ Lab, le vendredi 1 avril à 10:00 Dossier et BMC In Situ Lab lycée le corbusier Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Illkirch-Graffenstaden Autres Lieu In Situ Lab Adresse lycée le corbusier Ville Illkirch-Graffenstaden lieuville In Situ Lab Illkirch-Graffenstaden Departement Bas-Rhin

In Situ Lab Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illkirch-graffenstaden/

Rendu Smaju In Situ Lab 2022-04-01 was last modified: by Rendu Smaju In Situ Lab In Situ Lab 1 avril 2022 Illkirch-Graffenstaden In Situ Lab Illkirch-Graffenstaden

Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin