Rendu public de l’atelier “Paysagisme” (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Rendu public de l’atelier “Paysagisme” (Re)Dessine-moi un jardin, 3 juin 2022, Bouxwiller. Rendu public de l’atelier “Paysagisme”

(Re)Dessine-moi un jardin, le vendredi 3 juin à 18:00 Les élèves du BTSA Développement des territoires ruraux ont participé à un atelier “Paysagisme” : ils vont présenter ce qu’ils ont créé. (Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T18:00:00 2022-06-03T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu (Re)Dessine-moi un jardin Adresse Place du Château 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller lieuville (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Departement Bas-Rhin

(Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Rendu public de l’atelier “Paysagisme” (Re)Dessine-moi un jardin 2022-06-03 was last modified: by Rendu public de l’atelier “Paysagisme” (Re)Dessine-moi un jardin (Re)Dessine-moi un jardin 3 juin 2022 (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin