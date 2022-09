Rendu des traveaux des étudiants du CFMI, 14 octobre 2022, .

2022-10-14 18:30:00 – 2022-10-14 19:30:00

Rendu des traveaux des étudiants du Centre de formation des musiciens intervenants de Sélestat (CFMI)

Les ateliers de la Seigneurie s’associent au Centre de formation des musiciens intervenants de Sélestat (CFMI) pour réfléchir ensemble à la notion d’ondes et plus particuliêrement d’ondes musicales autour d’un projet intitulé der Rheinklang, le son du Rhin qui prendra place dans l’exposition temporaire Et Johann Gottfried Tulla créa le Rhin .

Fleuve que nous chantes-tu ? Le flux qu’il soit musical ou hydraulique est un paradoxe‚ C’est une masse statique et pourtant un mouvement ininterrompu. C’est ce renouvellement de chaque instant qui fait que le son change, mais de l’intérieur. Et la musique électroacoustique ? Elle se base sur l’écoute des sons au microphone, en posant son oreille à l’intérieur même de ce qui constitue le son. Le lien était évident entre l’onde du fleuve et l’onde sonore pour tenter de retranscrire le son du Rhin.

