Rendre les handicaps visibles Mairie du 19e arrondissement, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 9h30 à 17h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations L’association PositiveHandi vous propose une journée pour réfléchir ensemble sur les préjugés et les représentations autour du handicap. Cet échange aura lieu dans la salle des Audiences de la Mairie du 19è. Animations -> Atelier / Cours Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel Paris 75019

5 : Laumière (302m) 7bis : Buttes Chaumont (554m)

Contact :PositiveHandi 0644833231 fati_chaaban@yahoo.fr Animations -> Atelier / Cours

PositiveHandi

