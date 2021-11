Rendre la justice Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 8 novembre 2019, Albi.

Rendre la justice

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le vendredi 8 novembre 2019 à 20:30

En partenariat entre l’association CINE FORUM – le TGI d’ALBI – La SCENE NATIONALE – la Salle ARCE Synopsis L’appareil juridique français apparaît souvent, pour les non-initiés, comme une sorte de trou noir mystérieux et fascinant, dont il vaut mieux ne pas trop approcher, ou alors comme une machine infernale, impitoyable et impersonnelle, dont on ressort broyé… RENDRE LA JUSTICE lève le voile sur les individus qui le composent au quotidien avec cette complexité et ces paradoxes. Malgré la lourdeur, la fatigue et la distance imposée par la procédure, l’humain est toujours là, et même plus présent que jamais, mis à nu et à vif derrière la robe et l’hermine. A travers des témoignages dépouillés de tout apparat, la justice s’incarne et se dévoile… Production et distribution (3) Productions Déléguées : Eden Films, Ladybirds Films Distribution France : Jour 2 fête Coproduction : France 2 Cinéma

Un documentaire en avant première à Albi le vendredi 8 novemvre à la salle Arce à 20h30 en présence de Hélène Badinter

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



2019-11-08T20:30:00 2019-11-08T21:00:00