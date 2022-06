Rendez-vous Zen au Parc d’Isle : Yoga

2022-10-30 10:30:00 – 2022-10-30 11:30:00 Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d 'exercices de respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental. cet ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique. RDV près du Kiosque pour une séance avec un animateur spécialisé. Le 30 octobre 2022.

