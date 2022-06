Rendez-vous Zen au Parc d’Isle : Relaxation Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Rendez-vous Zen au Parc d'Isle : Relaxation Saint-Quentin, 27 novembre 2022

Aisne Venez vous détendre dans le magnifique poumon vert de Saint-Quentin. Le Parc d’Isle et son équipe vous offre une séance de relaxation le 27 novembre de 10h30 à 11h30. Venez vous détendre dans le magnifique poumon vert de Saint-Quentin. Le Parc d’Isle et son équipe vous offre une séance de relaxation le 27 novembre de 10h30 à 11h30. parc.isle@casq.fr +33 3 23 05 06 50 https://www.agglo-saintquentinois.fr/passionnante/le-parc-d-isle/la-maison-du-parc-1541.html Venez vous détendre dans le magnifique poumon vert de Saint-Quentin. Le Parc d’Isle et son équipe vous offre une séance de relaxation le 27 novembre de 10h30 à 11h30. Isle

