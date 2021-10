Rendez-vous – Une saison anniversaire divers lieux à Roubaix, 21 octobre 2021, Roubaix.

Rendez-vous – Une saison anniversaire

du jeudi 21 octobre au mercredi 22 décembre à divers lieux à Roubaix

La saison anniversaire des 20 ans du label Ville d’art et d’histoire de Roubaix met à l’honneur, chaque mois de l’année, un ou deux quartiers de la ville :7 * Octobre, quartier de la Fraternité avec La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile * Novembre, quartiers de l’Espérance et des Nations-Unies avec Le Musée La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent * Décembre, quartiers Moulin et Anseele – Motte-Bossut Le Gymnase, Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) et les Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) [[https://fr.calameo.com/read/000053137f7616128793b](https://fr.calameo.com/read/000053137f7616128793b)](https://fr.calameo.com/read/000053137f7616128793b)

De gratuit à 5€

Une année d’événements pour célébrer les 20 ans du label Ville d’Art et d’Histoire.

