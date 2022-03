Rendez-vous Triticum à la ferme Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

du samedi 9 avril au samedi 10 décembre à Champ des Bruyères Entrée libre

Entre chantiers participatifs, ateliers cuisine, ateliers découvertes, animations festives, visites de parcelles, cafés-débats… au fil des saisons et de vos envies ! Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T16:30:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T16:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T16:30:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T16:30:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T16:30:00;2022-09-10T10:00:00 2022-09-10T16:30:00;2022-10-08T10:00:00 2022-10-08T16:30:00;2022-11-12T10:00:00 2022-11-12T16:30:00;2022-12-10T10:00:00 2022-12-10T16:30:00

