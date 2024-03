RENDEZ VOUS THEATRE A LA SCALA Marsillargues, vendredi 22 mars 2024.

3 Spectacles de Théâtre à la Scala de Marsillargues Du 22 Mars au 24 Mars

– La Nostalgie des Blattes Théâtre

Le Vendredi 22 Mars 2024 à 20:30

Comédie

Par la Compagnie Accordage

LA NOSTALGIE DES BLATTES est une comédie à la fois féroce, caustique et drôle qui nous entraîne vers cet avenir plus ou moins proche, où il devient difficile de vivre ensemble et qui révèle le tragique d’une société aseptisée, si propre et si parfaite, qui se débarrasse de ses vieux et les traite comme des spécimens de zoo. C’est un texte fort, acerbe, grinçant qui manie la noirceur et le rire, une pièce au style politiquement incorrect.

Rendez-vous au théâtre La Scala 4, bd Victor Hugo

Tout public

Tarif 5€

Réservation au 06 50 96 75 94

+ d’info sur www.marsillargues.fr

– C’était mieux avant Théâtre

Le Samedi 23 Mars 2024 à 20:30

Comédie

Par la Compagnie Palavas Théâtre

En 2023, Marina vit seule avec son fils ado. Ils ne se comprennent pas.

2 générations = 2 mondes différents.

Un jour, ils se retrouvent téléportés dans les années 90.

L’ado va rencontrer et découvrir sa mère à 16 ans, complètement déjantée et délurée, loin de ce qu’il s’imaginait.

Ensemble parviendront-ils à le faire retourner dans le futur ?

Rendez-vous au théâtre La Scala 4, bd Victor Hugo

Tout public

Tarif 5€

Réservation au 06 50 96 75 94

+ d’info sur www.marsillargues.fr

– L’anniversaire Théâtre

Le Dimanche 24 Mars 2024 à 17:00

Satire

Par la Compagnie Tous en scène

Deux sœurs se retrouvent pour l’anniversaire de leur mère disparue. Ces retrouvailles dans un lieu plus qu’insolite, seront alors pour elles l’occasion de renouer un dialogue interrompu par la maladie puis le décès de leur mère. Deux sœurs, deux façons d’appréhender l’absence, la mort et le passé, deux façons d’envisager l’avenir. Touchant et intimiste, un texte empreint de nostalgie et d’humour.

Rendez vous au théâtre la Scala 4, bd Victor Hugo

Tarif 5€

Tout public

Réservation au 06 50 96 75 94

+ d’info sur www.marsillargues.fr 5 5 EUR.

