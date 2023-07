MOVIMIENTO Rendez-vous sur la place du Martroi Beaugency, 3 août 2023, Beaugency.

MOVIMIENTO Jeudi 3 août, 19h00 Rendez-vous sur la place du Martroi Gratuit

Un spectacle hybride, dynamique et mouvant aux

accents sud-américains qui serpente dans l’espace

public et se réinvente en chaque lieu.

Une performance hors les murs où s’entremêlent les

corps, les sons et les émotions de treize musiciens

pour ne faire qu’un avec le public.

Une rencontre pleine de surprises aux élans poétiques,

festifs et énergiques : on se sent vivant !

place du Martroi Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 44 59 34

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T19:00:00+02:00 – 2023-08-03T20:00:00+02:00

