CONCERT SOCIETE MUSICALE Rendez-vous sur la place du Martroi Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

CONCERT SOCIETE MUSICALE Rendez-vous sur la place du Martroi, 18 mars 2023, Beaugency. CONCERT SOCIETE MUSICALE Samedi 18 mars, 11h00 Rendez-vous sur la place du Martroi

Gratuit

Concert société musicale de Beaugency Rendez-vous sur la place du Martroi place du Martroi Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 2023, année du corps en mouvement !

La Société Musicale de Beaugency vous propose samedi 18 mars à 11h, une animation musicale pour introduire la diffusion de l’opéra-ballet « les Indes galantes » au cinéma le Dunois mais également assurer la promotion de son futur projet avec l’association « Modern Jazz », fin juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T11:00:00+01:00

2023-03-18T12:30:00+01:00 CONCERT

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Rendez-vous sur la place du Martroi Adresse place du Martroi Beaugency Ville Beaugency lieuville Rendez-vous sur la place du Martroi Beaugency Departement Loiret

Rendez-vous sur la place du Martroi Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

CONCERT SOCIETE MUSICALE Rendez-vous sur la place du Martroi 2023-03-18 was last modified: by CONCERT SOCIETE MUSICALE Rendez-vous sur la place du Martroi Rendez-vous sur la place du Martroi 18 mars 2023 Beaugency Rendez-vous sur la place du Martroi Beaugency

Beaugency Loiret