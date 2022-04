Rendez-vous Sport et numérique Fablab (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Rendez-vous Sport et numérique

Fablab (Les Granges), 6 avril 2022, Saint-Jean.

Fablab (Les Granges), le mercredi 6 avril à 14:30

Envie de découvrir des applications virtuelles tout en bougeant ? Cet atelier est fait pour tester les différences entre sport réel et virtuel, en découvrant des applications sur un casque de réalité virtuelle ! FabLab – 12-25 ans Saint-Jean Fablab (Les Granges) 33 ter, route d’Albi, Saint-Jean Saint-Jean

