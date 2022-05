Rendez-vous sérénité

Rendez-vous sérénité, 24 septembre 2022, . Rendez-vous sérénité

2022-09-24 – 2022-09-24 EUR 80 80 Relaxation, respiration et méditation .. Apprendre à se recentrer à travers des techniques simples. Ce stage d’une journée a pour objectif une totale décompression des participants.

Prévoir un pique nique.

Inscription obligatoire. Relaxation, respiration et méditation .. Apprendre à se recentrer à travers des techniques simples. Ce stage d’une journée a pour objectif une totale décompression des participants.

Prévoir un pique nique.

Inscription obligatoire. Relaxation, respiration et méditation .. Apprendre à se recentrer à travers des techniques simples. Ce stage d’une journée a pour objectif une totale décompression des participants.

Prévoir un pique nique.

Inscription obligatoire. ©taorigine dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville