Rendez-vous sciences humaines avec Serge Paugam Librairie Compagnie, 9 mars 2023, Paris.

Le jeudi 09 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Nous recevons Serge Paugam pour la parution de son livre “L’attachement social : formes et fondements de la solidarité humaine” aux éditions Seuil. Au programme : présentation, échanges et signature.

Au terme d’une enquête comparative inédite à l’échelle mondiale (dans trente-quatre pays), Serge Paugam renouvelle la réflexion sur le développement social, les inégalités, les luttes et les formes de résistance à l’oppression. Un travail qui entre dans l’actualité des débats d’actualité sur le lien social, la vulnérabilité et le care, les réseaux sociaux, la fragilisation du travail et la citoyenneté.

Serge Paugam est l’un des sociologues les plus reconnus de sa génération, en France et à l’étranger, notamment pour ses ouvrages sur la pauvreté et les inégalités sociales parmi lesquels La Disqualification sociale.

Venez découvrir L’attachement social : formes et fondements de la solidarité humaine publié aux Éditions du Seuil.

Librairie Compagnie 58 Rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-132831/sciences-humaines-serge-paugam/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-132831/sciences-humaines-serge-paugam/

© Astrid di Crollalanza Le 9 mars 2023 à 19h00