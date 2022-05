Rendez-vous Scénique «Miguel De Cervantes» Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous Scénique «Miguel De Cervantes» Cambo-les-Bains, 12 juin 2022, Cambo-les-Bains. Rendez-vous Scénique «Miguel De Cervantes» Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

2022-06-12 18:30:00 – 2022-06-12 Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques L’association Les Rendez-Vous Lecture de Cambo Les Bains, convie le comédien Laurent Martin Schmit pour un Rendez-Vous Scénique sur «Miguel De Cervantes». Lecture d’extraits de l’œuvre, Don Quichotte.

Texte adapté par Paule-Marie Rambert.

Sur réservation au 07.66.59.47.41. L’association Les Rendez-Vous Lecture de Cambo Les Bains, convie le comédien Laurent Martin Schmit pour un Rendez-Vous Scénique sur «Miguel De Cervantes». Lecture d’extraits de l’œuvre, Don Quichotte.

Texte adapté par Paule-Marie Rambert.

Sur réservation au 07.66.59.47.41. +33 7 66 59 47 41 L’association Les Rendez-Vous Lecture de Cambo Les Bains, convie le comédien Laurent Martin Schmit pour un Rendez-Vous Scénique sur «Miguel De Cervantes». Lecture d’extraits de l’œuvre, Don Quichotte.

Texte adapté par Paule-Marie Rambert.

Sur réservation au 07.66.59.47.41. Rendez-Vous Scénique – « Miguel De Cervantes »

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Ville Cambo-les-Bains lieuville Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous Scénique «Miguel De Cervantes» Cambo-les-Bains 2022-06-12 was last modified: by Rendez-vous Scénique «Miguel De Cervantes» Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 12 juin 2022 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques