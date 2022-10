RENDEZ-VOUS PRESTIGE DE LA SAINT NICOLAS Villers-lès-Nancy, 19 novembre 2022, Villers-lès-Nancy.

RENDEZ-VOUS PRESTIGE DE LA SAINT NICOLAS

2022-11-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-20 18:00:00 18:00:00

Onzième Edition des « Rendez Vous Prestige de la Saint Nicolas » dans les salons du Château de Mme de Graffigny, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy,

Nathalie Rolland-Huckel, Une artiste présente dans le monde depuis Gries

Dans son atelier de Gries, son village d’enfance au sud d’Haguenau où elle est revenue il y a 18 ans, Nathalie Rolland-Huckel conçoit et réalise les décors de service de table d’Hermès, fait des bijoux et des laques. Elle travaille également à quatre mains avec sa fille Solène.

Seront présent sur ce salon, 17 Créateurs essentiellement issus des Métiers d’Art en Région Grandest et Atelier d’Art de France.

La diversité, la grande qualité artistique de ce salon accueillera six producteurs en Gastronomie Fine issu de la région Grandest qui permettra une offre complémentaire au Visiteurs durant tout le Week-end en ces périodes de fin d’année qui arrivent à grand pas.

Tout au long de ce salon, le public pourra apprécier le travail d’un Artisan chocolatier qui présentera et expliquera le « Travail du Chocolat » par la réalisation de pièces.

La présence d’une Créatrice « Tailleur de pierres, sculpteur et graveur » permettra au public de découvrir des pièces réalisées en atelier mais également sur le salon tout au long du Week-end

Le salon sera ouvert au public,

Samedi 19 novembre 2022, de 10 heures à 19 heures (sans Interruption)

Dimanche 20 novembre 2022, de 10 heures à 18 heures (sans interruption)

Vernissage le samedi 19 novembre 2022 à 17h15mn

Evènement Organisé dans sa globalité par l’association « Tendance Création, 5, rue Albert 1ier 54600 Villers les Nancy » et « Idalina Création »

Renseignement auprès d’Idalina Méluria-Moulin, Tél : 06 09 69 55 16

Mail : idalinacreations1@free.fr

Facebook : www.facebook.com/idalinacreation

« Entrée Gratuite »

Le protocole sanitaire faisant suite aux différentes et précédentes périodes de « Covid » sera respecté.

+33 6 09 69 55 16

