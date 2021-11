Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600, Villers-lès-Nancy RENDEZ-VOUS PRESTIGE DE LA SAINT NICOLAS Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: 54600

L’Association Tendance Création et Idalina Création organise la dixième Edition des Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas dans les salons du château de Mme de Graffigny.

Artisans d’art, Créateurs régionaux et Producteurs en gastronomie fine seront mis à l’honneur dans ce salon Prestige.

Une vingtaine de créateurs essentiellement issus des métiers d’art de la région Grandest vous feront découvrir leur plus belles créations, Modiste, Sculpteur, Pâte de verre, Souffleur de verre, Céramiste, Broderie, Maroquinerie, Tapissière, Mosaïste, Décoration, bijoux etc…… Toutes les facettes de l’artisanat d’art seront représentées.

Les Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas seront aussi l’occasion de ravir vos papilles. Une dizaine de Producteurs en Gastronomie fine venus de la région Grandest exposeront et proposeront au publics leur gourmandises les plus délicieuses. Vous pourrez trouver, du champagne, des escargots, des produits secrets-sucrés-salés, des petits gâteaux artisanaux, des produits de la jeune pâtisserie Kohut à Villers les Nancy, la Grenouille assoiffée, du vin artisanal à base de petits fruits fermentés etc……

Un rendez-vous incontournable pour bien préparer vos fêtes de fin d’année !

L’entrée de ce salon est gratuite

Le protocole sanitaire sera respecté suivant les directives en vigueur du moment. Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas 20 et 21 novembre 2021

Créateurs :

1) Claire SCHMITZ, « L’atelier de Claire »,

2) CERFAV « Pôle national d’innovation Art Verrier »,

3) Jeanne Dubois, « Atelier Systémique »

4) Anna Mouquod, « Annamorfoz »

5) Astrid Vautrin « Les p’tits zinzins »

6) Marie Flambard, « Atelier Marie Flambard»

7) Olivier Lamy-Pithos « Solark»

8) Sophie Berille, « Folisof’t »

9) Philippe-Pierre Martin, « Eva création

10) Julien Chalon, « L’Urside, Maroquinier »

11) Sophie Schirm « Sofiedéco »

12) Viviane REDIVO « Viveterre céramiques »

13) Martine Ravailler, « Modiste »

14) Vano, «L’Ecrin du Temps by Vano »

15) Emmanuelle Jourdois, « Manureva-Mosaïste »

16) Catherine Laurent « Cap Sur Le Verre »

17) Nadine Amouroux « Autres Créations Artistiques Producteurs,

1) Sandrine Josset, « Secret-Salés-Sucrés »

2) Ghislaine Rivat, « RG Délice »,

3) Philippe Landreat, « Champagne »,

4) Mariette Didier, « Les petits gâteaux de la Mariette »,

5) Caroline Ernst, « La Grenouille Assoiffée »,

6) Alexandre Maire « Croque Nature, la Fermettes aux Escargots »,

7) Boris Kohut, « Patisserie Kohut » +33 6 09 69 55 16 Photo: unsplash.com orangegraphique.fr

Rue Albert 1ier Château de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy

