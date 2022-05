Rendez-vous Polar Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Rendez-vous Polar Tarbes, 31 mai 2022, Tarbes. Rendez-vous Polar TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes

2022-05-31 18:30:00 – 2022-05-31 TARBES 31 rue André Fourcade

Tarbes Hautes-Pyrénées Un rendez-vous Polar animé par Stéphane Laborde, qui présentera ses coups de coeur Polars du moment, en partenariat avec Un Aller-Retour dans le Noir. nadia.sarres@agglo-tlp.fr +33 5 62 94 99 99 TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes

