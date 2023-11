Rendez-vous Poésie avec Hélène Dorion Librairie Compagnie Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Hélène Dorion à l’occasion de la parution de son recueil » Cœurs, comme livres d’amour » aux Éditions Bruno Doucey.

Au programme : discussion, signature

Venez découvrir Coeurs, comme livres d’amour publié aux Éditions Bruno Doucey.

Une approche du vivant dans laquelle l’amour et le cœur se trouvent associés au livre et à la poésie, aux paysages et au monde dans lequel nous vivons.

Née au Québec, Hélène Dorion a publié une vingtaine d’ouvrages de poésie ainsi que des romans, des récits, des essais qui l’ont fait connaître de part et d’autre de l’Atlantique. Son œuvre, traduite et publiée dans une douzaine de pays, lui a valu plusieurs prix littéraires décernés au Québec et à l’étranger.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://tinyurl.com/Lire-HeleneDorion b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Maxyme G Delisle