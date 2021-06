Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy RENDEZ VOUS PLACE STANISLAS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

RENDEZ VOUS PLACE STANISLAS Nancy, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Nancy. RENDEZ VOUS PLACE STANISLAS 2021-07-09 22:00:00 – 2021-08-15

Nancy Meurthe-et-Moselle C’est LE son et lumière à ne pas manquer si vous passez dans les environs de Nancy pendant la période estivale. Chaque été, la Place Stanislas devient l’écrin d’un extraordinaire spectacle de vidéo projection imaginé par la société Spectaculaires – Allumeurs d’images. Une fois la nuit tombée, les lumières s’éteignent sur la place et le spectacle, projeté en haute définition sur cinq façades, peut commencer ! « Tout petit déjà, j’avais peur du noir… Toute ma vie je n’ai donc cessé de chercher la lumière… Toutes les Lumières » C’est par ces mots que Stanislas Leszczynski – nous invite à rêver à la flamboyance des artistes nancéiens, à s’éblouir des lumières des cinq continents et du génie de ceux qui ont créé l’une des plus belles places du monde ! 20 minutes de poésie et de magie avec chaque année une nouvelle séquence inédite ! +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy.fr/culturelle/rendez-vous-place-stanislas-436.html C’est LE son et lumière à ne pas manquer si vous passez dans les environs de Nancy pendant la période estivale. Chaque été, la Place Stanislas devient l’écrin d’un extraordinaire spectacle de vidéo projection imaginé par la société Spectaculaires – Allumeurs d’images. Une fois la nuit tombée, les lumières s’éteignent sur la place et le spectacle, projeté en haute définition sur cinq façades, peut commencer ! « Tout petit déjà, j’avais peur du noir… Toute ma vie je n’ai donc cessé de chercher la lumière… Toutes les Lumières » C’est par ces mots que Stanislas Leszczynski – nous invite à rêver à la flamboyance des artistes nancéiens, à s’éblouir des lumières des cinq continents et du génie de ceux qui ont créé l’une des plus belles places du monde ! 20 minutes de poésie et de magie avec chaque année une nouvelle séquence inédite ! Regine Datin

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.69389#6.18303