Balade Contée sur Die Rendez-vous Place du Mazel Die, 1 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Depuis le rendez-vous place du Mazel, les histoires se déploient au fil d’une balade sur les hauteurs de Die. Un parcours d’1 h environ pour tous, adultes et enfants à partir de 3 ans..

2023-07-01 11:00:00 fin : 2023-07-01 12:00:00. EUR.

Rendez-vous Place du Mazel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From the meeting point at Place du Mazel, the stories unfold as you stroll through the heights of Die. A 1-hour tour for adults and children aged 3 and over.

A partir del punto de encuentro en la plaza del Mazel, las historias se desarrollan a medida que se pasea por las colinas de Die. El paseo dura aproximadamente una hora y es apto para todos los públicos, adultos y niños a partir de 3 años.

Vom Treffpunkt Place du Mazel aus entfalten sich die Geschichten im Laufe eines Spaziergangs auf den Anhöhen von Die. Ein etwa 1-stündiger Rundgang für alle, Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme du Pays Diois