Visite de la Carrière Roy la Noubleau Rendez-vous place du 14 juillet Saint-Varent, 20 juillet 2023, Saint-Varent.

Saint-Varent,Deux-Sèvres

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier, de découvrir comment se fabriquent les granulats et quelles sont les applications possibles de cet élément dans notre environnement quotidien.

Réservation obligatoire..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Rendez-vous place du 14 juillet

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover a company and its trades. This visit, co-hosted by an Atemporelle guide and a company professional, will give you a unique opportunity to meet professionals who love their work, to discover how aggregates are made and what possible applications there are for this element in our daily environment

Reservation required.

Descubra una empresa y sus oficios. Esta visita, realizada conjuntamente por un guía de Atemporelle y un profesional de la empresa, le brindará una oportunidad única de conocer a profesionales que aman su trabajo, de descubrir cómo se fabrican los áridos y para qué aplicaciones pueden utilizarse en nuestro entorno cotidiano.

Reserva obligatoria.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch ein Unternehmen und seine Berufe. Dieser Besuch, der gemeinsam von einem Fremdenführer von Atemporelle und einem Fachmann des Unternehmens geleitet wird, bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, Fachleuten zu begegnen, die ihren Beruf lieben, zu entdecken, wie Granulate hergestellt werden und welche Anwendungen dieses Element in unserem täglichen Umfeld finden kann.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-09 par Maison du Thouarsais