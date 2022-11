Rendez-vous Place de Noël Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Rendez-vous Place de Noël Granville, 21 décembre 2022, Granville. Rendez-vous Place de Noël

Cours Jonville Granville Manche

2022-12-21 – 2022-12-21 Granville

Manche Viens chanter avec le Père Noël qui rend visite à l’atelier chant des AVF de Granville et le Club des Toujours Jeunes. Viens chanter avec le Père Noël qui rend visite à l’atelier chant des AVF de Granville et le Club des Toujours Jeunes. communication@ville-granville.fr +33 2 33 91 30 29 https://ville-granville.fr/ Granville

dernière mise à jour : 2022-11-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Cours Jonville Granville Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Ville Granville lieuville Granville Departement Manche

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Rendez-vous Place de Noël Granville 2022-12-21 was last modified: by Rendez-vous Place de Noël Granville Granville 21 décembre 2022 Cours Jonville Granville Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Granville manche

Granville Manche