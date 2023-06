Festival Cep by Cep – Promenade commentée « Viens voir ma vigne ! » Rendez-vous Place de l’église Saulcet, 25 juin 2023, Saulcet.

Saulcet,Allier

Baguette, courson, palissage, épamprage … Ça ne vous parle pas ? Le travail de la vigne est fait de mille tâches tout au long de l’année. Cette balade dans la vigne en compagnie d’un viticulteur sera l’occasion de vous familiariser avec son quotidien..

2023-06-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Rendez-vous Place de l’église

Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Baguette, courson, palissage, épamprage? Doesn’t that sound familiar? Working in the vineyard involves a thousand tasks throughout the year. This walk through the vineyard in the company of a winegrower will give you an insight into his day-to-day work.

¿Baguette, courson, palissage, épamprage? ¿No le suena? Trabajar en el viñedo implica mil y una tareas a lo largo del año. Este paseo por el viñedo en compañía de un viticultor le permitirá conocer su trabajo diario.

Baguette, Courson, Spalieren, Ausgeizen? Sagt Ihnen das nichts? Die Arbeit im Weinberg besteht aus tausend Aufgaben, die das ganze Jahr über anfallen. Dieser Spaziergang durch den Weinberg in Begleitung eines Winzers bietet Ihnen die Gelegenheit, sich mit seinem Alltag vertraut zu machen.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Val de Sioule