L’association Chemins et Sentiers Cussacois, en partenariat avec la Commune de Cussac, organise le dimanche 1er Octobre une randonnée dans le cadre d’Octobre Rose. À partir de 8h30, rendez-vous sur la place de la Mairie de Cussac, où deux itinéraires de 7 km et 12 km sont prévus, avec ravitaillement à mi-parcours. À 11h30, un pot de l’amitié sera offert sous la halle de la place. Les dons collectés lors de cet événement seront reversés à la Ligue contre le cancer..

The Chemins et Sentiers Cussacois association, in partnership with the Commune de Cussac, is organizing a Pink October hike on Sunday, October 1. Starting at 8:30 a.m., hikers will meet at the Place de la Mairie in Cussac, where two routes of 7 km and 12 km are planned, with refreshments at the halfway point. At 11.30 a.m., a « pot de l’amitié » will be offered under the covered market on the square. Donations collected during the event will be donated to the Ligue contre le cancer.

La asociación Chemins et Sentiers Cussacois, en colaboración con el Ayuntamiento de Cussac, organiza el domingo 1 de octubre una marcha en el marco de la campaña Octubre Rosa. A partir de las 8.30 h, los senderistas se reunirán en la plaza de la Mairie de Cussac, donde se han previsto dos recorridos de 7 y 12 km, con un avituallamiento a mitad de camino. A las 11.30 se servirá un refresco amistoso bajo el mercado cubierto de la plaza. Las donaciones recaudadas durante el evento se destinarán a la Ligue contre le cancer.

Der Verein Chemins et Sentiers Cussacois organisiert in Partnerschaft mit der Gemeinde Cussac am Sonntag, den 1. Oktober, eine Wanderung im Rahmen des Rosa Oktobers. Ab 8:30 Uhr treffen Sie sich auf dem Rathausplatz von Cussac, wo zwei Strecken von 7 km und 12 km vorgesehen sind, mit Verpflegung auf halber Strecke. Um 11:30 Uhr wird in der Halle auf dem Platz ein Umtrunk angeboten. Die bei dieser Veranstaltung gesammelten Spenden werden an die Krebsliga gespendet.

