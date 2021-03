Nantes Depuis votre domicile Nantes Rendez-vous patrimoine « La tournée des bars et des restaurants à la belle époque » Depuis votre domicile Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

Depuis votre domicile, le vendredi 9 avril à 14:30

Rejoignez-nous 10 minutes avant en copiant le lien suivant : [https://www.youtube.com/channel/UC2ST_bgZ-lDYPqNZ9Thav_Q/videos](https://www.youtube.com/channel/UC2ST_bgZ-lDYPqNZ9Thav_Q/videos) Pout tout renseignement complémentaire, contactez l’ORPAN au 02 40 99 26 00

Gratuit, ouvert à tous les seniors

Gildas SALAÜN, attaché de conservation du patrimoine au musée Dobrée, vous propose de faire la tournée des bars et des restaurants de 1880-1920 à travers leurs petites monnaies. Depuis votre domicile NANTES Nantes

