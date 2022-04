Rendez vous patrimoine – Exposition les vieilles forêts Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Rendez vous patrimoine – Exposition les vieilles forêts Ambert, 28 juin 2022, Ambert. Rendez vous patrimoine – Exposition les vieilles forêts Hall des Pas Perdus Avenue de la Gare Ambert

2022-06-28 – 2022-07-28 Hall des Pas Perdus Avenue de la Gare

Ambert Puy-de-Dôme L’exposition photos « De sève et d’écorce », réalisée par les bénévoles du CEN Auvergne, vous propose une immersion pour (re)découvrir nos vieilles forêts auvergnates. +33 4 73 63 18 27 https://www.ambertlivradoisforez.fr/un-territoire-a-votre-service/culture-et-vie-associative/par-ci-par-la-les-rendez-vous-culturels-dambert-livradois-forez/ Hall des Pas Perdus Avenue de la Gare Ambert

