Dole Jura Ouverte ou fermée, moyen de passage ou élément de communication, symbole d’accueil ou de protection, la porte autorise ou empêche l’accès à un lieu.

De la porte qui protège à celle qui identifie un bâtiment, venez circuler « De Porte en porte » à travers les rues doloises, en compagnie d’une Guide-conférencière qui vous racontera l’histoire, la diversité et les particularités de ce riche élément d’architecture devenu au fil des siècles un objet d’art. Gratuit et sans réservation. patrimoine@dole.org +33 3 84 69 01 50 Ouverte ou fermée, moyen de passage ou élément de communication, symbole d’accueil ou de protection, la porte autorise ou empêche l’accès à un lieu.

