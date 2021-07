Denée Denée Denée, Maine-et-Loire RENDEZ-VOUS PATRIMOINE DENÉE Denée Denée Catégories d’évènement: Denée

Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE DENÉE Denée, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Denée. RENDEZ-VOUS PATRIMOINE DENÉE 2021-07-16 – 2021-07-16

Denée Maine-et-Loire Denée Au programme : déambulation commentée dans le hameau de Mantelon, au bord du Louet. Découvrez le patrimoine bâti du hameau de Mantelon, à Denée. accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 Au programme : déambulation commentée dans le hameau de Mantelon, au bord du Louet. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Denée, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Denée Adresse Ville Denée lieuville 47.38027#-0.6061