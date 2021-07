Gy Gy Gy, Haute-Saône Rendez-vous patrimoine au château de Gy visite 2 Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Rendez-vous patrimoine au château de Gy visite 2 Gy, 18 août 2021-18 août 2021, Gy. Rendez-vous patrimoine au château de Gy visite 2 2021-08-18 – 2021-08-18 Château de Gy 5 Lieu-dit Les Escaliers du Château

Gy Haute-Saône Et si vous retourniez à l’époque où les Archevêques de Besançon vivaient encore au château. Très simple, suivez la guide conférencière lors de cette visite guidée et laissez-vous guider . Pour cela RDV mercredi 18 août à 14h30.

Et si vous retourniez à l'époque où les Archevêques de Besançon vivaient encore au château. Très simple, suivez la guide conférencière lors de cette visite guidée et laissez-vous guider . Pour cela RDV mercredi 18 août à 14h30.

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme des Monts de Gy.

dernière mise à jour : 2021-07-01

