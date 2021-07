Rendez-vous patrimoine au château de Choye visite 2 Choye, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Choye.

Rendez-vous patrimoine au château de Choye visite 2 2021-07-26 – 2021-07-27

Choye 70700

Que diriez-vous de suivre une guide conférencière jusqu’au château de Choye et d’en découvrir toute l’histoire et l’architecture ? pour cela il suffit de vous inscrire dans le cadre de l’opération départementale « Rendez-vous patrimoine » et de vous présenter à 14h30 devant les grilles du château. Animation sur inscription, gratuite. ins au 03 84 32 93 93

ot.montsdegy@orange.fr +33 3 84 32 93 93 http://www.otmontsdegy.com/

Que diriez-vous de suivre une guide conférencière jusqu’au château de Choye et d’en découvrir toute l’histoire et l’architecture ? pour cela il suffit de vous inscrire dans le cadre de l’opération départementale « Rendez-vous patrimoine » et de vous présenter à 14h30 devant les grilles du château. Animation sur inscription, gratuite. ins au 03 84 32 93 93

dernière mise à jour : 2021-06-30 par