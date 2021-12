Lignières Lignières Cher, Lignières Rendez-vous particulier: Lumières/Ciné-concert d’Ellie James Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2022-02-01 18:30:00 – 2022-02-01 19:00:00

Lignières Cher Lignières Cher 8 EUR 8 Amis du monde du rêve et de l’imaginaire, vous êtes les bienvenus à ce spectacle haut en sons d’une création solo par Ellie James aux influences Beatles, Philip Glass… sinon soyez curieux Un atypique spectacle: une bande-son qui lie chanson pop et musique répétitive pour accompagner 4 courts métrages d’animation autour de la lumière, avec des personnages qui orchestrent le jour et la nuit. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/ Amis du monde du rêve et de l’imaginaire, vous êtes les bienvenus à ce spectacle haut en sons d’une création solo par Ellie James aux influences Beatles, Philip Glass… sinon soyez curieux Mip Pava

dernière mise à jour : 2021-12-20 par OT LIGNIERES

