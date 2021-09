Lignières Lignières Cher, Lignières Rendez-vous particulier avec Mégaphone Tour : Morgane Imbeaud, Lonny et Andriamad Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Rendez-vous particulier avec Mégaphone Tour : Morgane Imbeaud, Lonny et Andriamad Lignières, 16 septembre 2021, Lignières. Rendez-vous particulier avec Mégaphone Tour : Morgane Imbeaud, Lonny et Andriamad 2021-09-16 20:30:00 – 2021-09-16 23:00:00

Lignières Cher Lignières 15 EUR 15 Soyez aux premières loges pour la découverte de nouveaux talents : Morgane Imbeaud et son 2e album pop amazone; Lonny nourrie de folk, de classique et de voyages ; Andriamad, un duo tropical électro aux influences multiples. Un voyage bien assis dans son fauteuil ! Lieu de création et d’accompagnement d’artistes, la scène des Bains-Douches est un fidèle partenaire du Mégaphone Tour et 2 de ces 8 artistes se produiront à Lignières dans leur tournée, aux côtés d’une artiste confirmée, marraine de l’événement, Morgane Imbeaud. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/ Soyez aux premières loges pour la découverte de nouveaux talents : Morgane Imbeaud et son 2e album pop amazone; Lonny nourrie de folk, de classique et de voyages ; Andriamad, un duo tropical électro aux influences multiples. Un voyage bien assis dans son fauteuil ! Goledzinowski dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT LIGNIERES

